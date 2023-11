Der SV Wehen Wiesbaden gewinnt nach einem blitzsauberen Auftritt bei Fortuna Düsseldorf. Die Hessen überragen beim Tabellenzweiten vor allem in den ersten 45 Minuten.

Was für ein Spiel des SV Wehen Wiesbaden! Die Hessen setzten sich am Freitagabend bei Fortuna Düsseldorf überraschend deutlich mit 3:1 (3:0) durch. Vor allem in den ersten 45 Minuten war der SVWW kaum zu stoppen. Hyun-ju Lee (10.), Amar Catic (26.) und John Iredale per Foulelfmeter (42.) entschieden die Begegnung frühzeitig. Der Anschlusstreffer durch Yannik Engelhardt (79.) tat nicht mehr weh.

SVWW von Beginn an eiskalt

Trainer Markus Kauczinski schickte seine Mannschaft nach dem 1:0-Erfolg gegen Hansa Rostock unverändert ins Rennen. Zunächst geriet der SVWW bei der Fortuna aber etwas unter Druck. Einen Abschluss von Christos Tzolis konnte Schlussmann Florian Stritzel parieren (4.). Nach einer Verletzungspause (Fortuna-Angreifer Vincent Vermeij musste mit Kopfverletzung raus) köpfte Tim Oberdorf die anschließende Ecke aufs Tordach (7.).

Zielstrebiger agierte Wehen Wiesbaden. Nach einer starken Kombination über die rechte Seite war es Lee, der die präzise Hereingabe von Thijmen Goppel über die Linie drückte und somit die erste Möglichkeit eiskalt nutzte (10.). Die Düsseldorfer suchten sofort nach einer Antwort, doch bei einem Abschluss von Jona Niemiec war Stritzel erneut hellwach (16.). Goppel hätte anschließend für die Gäste erhöhen können, sein technisch feiner Heber strich am langen Pfosten vorbei (19.).

Iredale verschießt Elfmeter - und jubelt dann bei seiner Wiederholung

Der SVWW ließ sich von der Fortuna kaum beeindrucken - und konterte höchst erfolgreich. Einen langen Ball legte Iredale per Kopf in den Lauf von Catic. Der linke Schienenspieler blieb cool und schob ins lange Eck ein (26.). Die Fortuna? Die war völlig durch den Wind. Und Wiesbaden? Gnadenlos gut!

Nach einer kurz ausgeführten Ecke wurde Robin Heußer im Strafraum zu Fall gebracht - Elfmeter! (39.). Iredale trat an, zielte an den Pfosten - und Jordy de Wijs klärte (41.). Dies wurde dem Fortunen-Verteidiger allerdings zum Verhängnis, denn er war zu früh in den Strafraum gelaufen. Schiedsrichter Florian Heft prüfte die Szene und ließ den Strafstoß wiederholen. Iredale lief erneut an und verwandelte diesmal eiskalt (42.). Es ging nicht unverdient mit diesem Drei-Tore-Vorsprung in die Kabine.

Reifer SVWW bringt Vorsprung souverän über die Bühne

Wie würde die Fortuna reagieren? Düsseldorf versuchte Härte reinzubringen, sie wollten einen Elfmeter förmlich schinden. Der SVWW zeigte sich davon allerdings unbeeindruckt und leistete hochkonzentrierte Abwehrarbeit. Erstmals gefährlich wurde die Rheinländer nach 64 Minuten, allerdings zog Tziolis vorbei.

Düsseldorf rannte an und kam nach 79 Minuten zum Anschluss. Nach einer Flanke konnte Stritzel den Kopfball noch parieren, doch Engelhardt blieb in der Aktion und traf. Der SVWW hätte beinahe wieder den alten Vorsprung hergestellt, doch Torhüter Florian Kastenmeier lenkte das Leder an den Pfosten (82.). Danach passierte nichts mehr. Die Hessen brachten den dritten Erfolg in Serie insgesamt souverän über die Bühne und kletterten vorläufig auf Tabellenplatz sieben.