Heimsieg gegen VfB Stuttgart II SV Wehen Wiesbaden setzt Aufwärtstrend fort

Der SV Wehen Wiesbaden siegt zum zweiten Mal in Folge und findet so langsam wieder Anschluss an die Aufstiegsränge. Die Hessen agieren gegen den VfB Stuttgart II eiskalt.

Veröffentlicht am 01.02.25 um 15:53 Uhr









Fatih Kaya (rechts) jubelt über sein 2:0. Bild © Imago Images

