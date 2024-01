Lange sieht es für den SV Wehen Wiesbaden in Magdeburg nach einem Punktgewinn aus. Ein spätes Gegentor und ein Platzverweis machen dem SVWW allerdings einen Strich durch die Rechnung.

Audiobeitrag Audio Wehen Wiesbaden verliert in Magdeburg Audio Bild © IMAGO / Jan Huebner Ende des Audiobeitrags

Dem SV Wehen Wiesbaden ist der Start in das Fußballjahr 2024 missglückt. Der SVWW verlor am Sonntag in Magdeburg mit 0:1 (0:0). Den Treffer für die Gastgeber erzielte Tatsuya Ito in der 80. Minute. Zudem flog der Wiesbadener Amar Catic mit Gelb-Rot vom Platz (84.).

Magdeburg dominiert, hat aber kaum Chancen

Der SVWW startete durchaus engagiert in die Partie und hatte die erste Chance: Lasse Günther flankte von links, der Kopfball von Ivan Prtajin wurde vor dem Tor allerdings abgeblockt (12. Minute). Auf der Gegenseite köpfte Marcus Mathisen einen Schuss von Xavier Amaechi aus der Gefahrenzone (15.)

In der Folge wurde Magdeburg immer dominanter, hatte wie erwartet viel Ballbesitz und setzte den SV Wehen Wiesbaden unter Druck, der seinerseits auf Umschaltaktionen lauerte. Während der SVWW keine weiteren guten Gelegenheiten hatte, zeigten sich die Gastgeber zumindest noch zwei mal gefährlich vor dem Kasten von Florian Stritzel: Ein Schuss von Jean Hugonet von der Strafraumkante sauste über den Kasten (20.), ein Versuch von Baris Atik tunnelte Mathisen, ging aber am Tor vorbei (26.). Weitere nennenswerte Chancen gab es im ersten Durchgang nicht.

SVWW in der zweiten Hälfte mutiger

Die zweite Halbzeit begann wiederum mit dem SVWW im Vorwärtsgang: Thijmen Goppel schoss einen Freistoß aus rund 25 Metern nur knapp drüber (54.). Eine Minute später war Franko Kovacevic auf dem Weg zu einer guten Chance, rutschte aber weg, weshalb FCM-Keeper Dominik Reimann den Ball entschärfen konnte.

Der mutigere Auftritt der Wiesbadener hinterließ Spuren beim Gegner: Erst in der 70. Minute zeigte sich Magdeburg wieder gefährlich im SVWW-Strafraum - ein Schuss von Ito war für Stritzel allerdings kein Problem.

Ito entscheidet die Partie, Catic fliegt vom Platz

Und so sah es lange nach einem torlosen Unentschieden aus. Dann aber drehten die Einwechselspieler des FCM auf: Silas Gnaka spielte einen Traumpass auf Ito, der Stritzel aus spitzem Winkel mit einem wuchtigen Schuss überwand - 1:0 für Magdeburg (80.). Vier Minuten später flog der erst in der Halbzeit eingewechselte Catic mit Gelb-Rot vom Platz. In Unterzahl kam der SVWW nicht mehr zurück ins Spiel und stand am Ende mit leeren Händen da.

In der Zweitliga-Tabelle zieht Magdeburg damit an den Wiesbadenern vorbei. Der SVWW steht weiterhin bei 22 Punkten.