Der SV Wehen Wiesbaden hat im letzten Testspiel vor dem Rückrundenstart gegen den belgischen Erstligisten VV St. Truiden Unentschieden gespielt.

Audiobeitrag Audio Letztes Testspiel vor Saisonstart: SVWW mit Remis bei Generalprobe Audio Der SV Wehen Wiesbaden trainiert in der spanischen Sonne. Bild © Imago Images Ende des Audiobeitrags

Der SV Wehen Wiesbaden hat im letzten Testspiel vor dem Saisonstart remis gespielt. Im Trainingslager im spanischen El Saler trennten sich die Hessen vom belgischen Erstligisten VV St. Truiden mit 2:2.

Die Partie ging über zweimal 70 Minuten, SVWW-Trainer Markus Kauczinski wechselte zur Pause einmal komplett durch. Stürmer Ivan Prtajin brachte die Hessen in der ersten Halbzeit per Kopf nach Flanke von Thijmen Goppel in Führung. In der zweiten Hälfte traf Max Reinthaler ebenfalls per Kopf nach einer Ecke zum zwischenzeitlichen 2:1.

Rückrundenstart in Magdeburg

Für die Belgier trafen Matte Smets und Joselpho Barnes. Das Pflichtspieljahr 2024 startet für den SVWW am kommenden Sonntag, wenn die Hessen beim 1. FC Magdeburg gefordert sind.