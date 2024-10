Der SV Wehen Wiesbaden hat sich nach einer kurzen Schwächephase wieder gefangen und reist nun zu 1860 München. Die Löwen haben aktuell einen Lauf und sitzen dem SVWW in der Tabelle im Nacken. Das Spiel wird live im hr-fernsehen übertragen.

Der SV Wehen Wiesbaden will auch in München wieder jubeln. Bild © Imago Images

Tarik Gözüsirin tritt mit dem SVWW in München an.

"Es wird ein heißes Spiel auf Augenhöhe" - so preist Nils Döring, Trainer des SV Wehen Wiesbaden, die Partie am Samstag (14 Uhr) bei 1860 München an. Sein Team ist allerdings gewarnt, denn die Löwen haben zuletzt eine perfekte englische Woche gespielt und sich in der Drittliga-Tabelle auf Platz neun nach oben gearbeitet. Mit einem Sieg würden sie gar am SVWW vorbeiziehen. Der hr überträgt die Partie live im Fernsehen sowie im Stream auf hessenschau.de.

Beim SV Wehen Wiesbaden war nach dem 2:1-Sieg gegen Osnabrück nach Rückstand Durchatmen angesagt. "Wir sind sehr glücklich, die drei Punkte mit viel Einsatz, Wille und Moral eingefahren zu haben", so Döring. Nach zwei Niederlagen ist man damit wieder in der Spur und mit 14 Punkten aus acht Spielen weiterhin in Sichtweite der Aufstiegsplätze.

Hinten kein Gegentor, vorne Kaya und Flotho

Die Marschroute für den Auftritt in München? "Wir müssen kompakt stehen, mutig sein und zielstrebig agieren. Zeitgleich brauchen wir Ballbesitzphasen und Ruhe im Spielaufbau, um den Gegner vor Aufgaben zu stellen." Ein besonderer Fokus soll darauf liegen, kein Gegentor zu bekommen - denn das ist den Wiesbadenern in den ersten acht Spielen nur zwei Mal gelungen.

Vorne sieht es dagegen rosig aus: Mit Fatih Kaya und Moritz Flotho hat Döring gleich zwei Topstürmer der Liga in seinen Reihen. Beide haben bislang jeweils vier Tore erzielt, sich im Zentrum aber abgewechselt. Ob der SVWW-Trainer die beiden auch mal gemeinsam ranlässt, ist noch nicht klar. Im "heißen Spiel" in München werden aber sicherlich beide darauf brennen, ihr Torekonto weiter aufzustocken.