Der SV Wehen Wiesbaden kommt in der 3. Liga einfach nicht vom Fleck. Die Hessen verlieren einen müden Kick gegen Aue und können langsam aber sicher für die neue Saison planen.

Veröffentlicht am 01.03.25 um 15:58 Uhr

Der SV Wehen Wiesbaden hat sein Heimspiel gegen Erzgebirge Aue am Samstag mit 0:2 (0:1) verloren. Der SVWW ist damit nach wie vor Tabellen-Neunter und kann sich langsam aber sicher auf eine weitere Saison in Liga drei einstellen. Für die Auer, die nach Punkten mit den Hessen gleichzogen, trafen am Samstag Mika Clausen (43. Minute) und Marvin Stefaniak (62.).

Der SVWW war in der ersten Halbzeit quasi überhaupt nicht gefährlich. Als die Hessen nach dem Seitenwechsel endlich besser ins Spiel kamen, leitete eine Fehlpass von Moritz Flotho das vorentscheidende 0:2 ein. Das anschließende Aufbäumen der Hausherren blieb aus.