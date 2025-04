Der SV Wehen Wiesbaden hat im Abstiegskampf einen wichtigen Sieg gefeiert. Dabei beendete Stürmer Fatih Kaya seine lange Torflaute.

Veröffentlicht am 19.04.25 um 15:51 Uhr

Der SV Wehen Wiesbaden kann in der 3. Liga doch noch gewinnen: Nach sechs sieglosen Partien in Folge endete das Spiel gegen Unterhaching am Samstag 3:0 (2:0).

Eine erste Negativ-Serie war bereits nach 18 Spielminuten vorbei: Torjäger Fatih Kaya traf erstmals nach knapp 900 Minuten Flaute wieder ins gegnerische Tor. Sein 1:0 war zudem der Dosenöffner für das SVWW-Spiel.

Agrafiotis trifft doppelt

Kaya war es schließlich auch, der den Elfmeter herausholte, den sein Sturm-Kollege Nikolas Agrafiotis zum 2:0 verwandelte (33.). Nach der Pause setzte der Niederländer mit seinem Tor zum 3:0 noch einen drauf (51.).

Der SV Wehen Wiesbaden hat nun 46 Punkte auf dem Konto und mindestens bis Sonntag acht Punkte Vorsprung auf den ersten Abstiegsplatz. Unterhaching steht durch die Niederlage dagegen als erster Absteiger aus der 3. Liga fest.