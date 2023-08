Der Lauf des SV Wehen Wiesbaden in der zweiten Liga geht weiter: Der Aufsteiger verteidigte gegen Karlsruhe nicht nur leidenschaftlich, sondern erzielte auch einen sehenswerten Treffer.

Der SV Wehen Wiesbaden hat am dritten Spieltag der Zweitliga-Saison den zweiten Sieg eingefahren: Gegen den Karlsruher SC gewann der SVWW am Freitagabend mit 1:0 (1:0). Den Treffer des Tages erzielte Hyunju Lee in der 22. Minute.

Lee schlenzt aus 20 Metern

Der SVWW geriet in der Partie früh unter Druck, weil Karlsruhe direkt die Initiative ergriff. Keeper Florian Stritzel musste schon in der Anfangsphase mit starken Paraden gegen Lars Stindl (8.) und Daniel Brosinski (10.) retten. Den Hausherren gelang zunächst kaum eine Befreiung. Erst nach 20 Minuten zog Lasse Günther beherzt in die Mitte, sein Distanzschuss ging allerdings deutlich vorbei.

Trotzdem war das ein Weckruf für die Wiesbadener. Kurz darauf erkämpfte Gino Fechner den Ball in Strafraumnähe und legte auf Lee ab, der sehenswert aus knapp 20 Metern zum 1:0 ins Eck schlenzte (22.). Das Tor war zu diesem Zeitpunkt glücklich, hinterließ beim KSC aber durchaus Wirkung. Die Gäste waren in der Folge oft zu unpräzise, nur Fabian Schleusener hatte noch die Ausgleichschance, setzte einen Abpraller von Stritzel aber über den Kasten (38.).

Froese eifert Lee nach

Der Start in Hälfte zwei geriet zunächst zum Privatduell Schleusener gegen Stritzel: Der Stürmer konnte den Torwart allerdings weder per Direktabnahme (54.) noch durch einen Kopfball (57.) überwinden. Während der Druck des KSC immer weiter zunahm, wurde der SVWW durch einen Entlastungsangriff erneut gefährlich: Kianz Froese schlenzte aus ähnlicher Entfernung wie Lee im ersten Durchgang, dieses Mal war KSC-Keeper Patrick Drewes allerdings auf dem Posten und kratzte den Ball aus dem Winkel (63.).

Im Anschluss mussten die Wiesbadener noch eine Schrecksekunde überstehen: In der 88. Minute traf Budu Zivzivadze für den KSC, das Tor zählte wegen einer knappen Abseitsstellung allerdings nicht und der SVWW durfte einen leidenschaftlich erkämpften Heimsieg bejubeln.

Tabellenführung über Nacht

Der SV Wehen Wiesbaden hat nach drei Spieltagen sieben Punkte auf dem Konto und darf sich, wie schon nach dem Überraschungssieg bei Hertha BSC, über eine Nacht an der Tabellenspitze freuen.