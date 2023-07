Der SV Wehen Wiesbaden trotzt bei seiner Rückkehr in die 2. Liga einigen Widerständen und kann in Unterzahl gegen Magdeburg etwas Zählbares mitnehmen.

Der SV Wehen Wiesbaden ist mit einem Punktgewinn in die Zweitliga-Saison gestartet. Der Aufsteiger trennte sich vom 1. FC Magdeburg am Samstag mit 1:1 (0:1). Luca Schuler hatte die Gäste in Führung gebracht (29. Minute), Ivan Prtajin glich für den SVWW aus (62.). Neuzugang Aleksandar Vukotic musste mit Gelb-Rot vom Platz (56.).

FCM mit viel Ballbesitz

Der SVWW begann zurückhaltend, lauerte auf Fehler der Gäste und damit auf Konter. Und kam in der 7. Minute durch John Iredale zu seiner ersten Chance, der Kopfball des Australiers landete allerdings auf dem Tornetz. Mit viel Ballbesitz näherte sich Magdeburg dem SVWW-Kasten an - und traf: In der 29. Minute waren die Hausherren in der Mitte zu offen, zudem ließ Schuler Vukotic ins Leere laufen, bevor er überlegt zum 0:1 traf.

Das Tor zeigte Wirkung, der Aufsteiger agierte in der Folge verunsichert. Schuler hatte sogar den zweiten FCM-Treffer auf dem Fuß, schoss frei vor Keeper Florian Stritzel aber knapp am Pfosten vorbei (37.).

Prtajin sichert den Punkt

Der zweite Durchgang startete aus Wiesbadener Sicht richtig bitter: Erst humpelte Iredale verletzt vom Platz, dann sah Vukotic Gelb-Rot (56.). Doch das Team rappelte sich wieder auf und kam unverhofft zum Ausgleich: Der eingewechselte Top-Torjäger Prtajin, der vor der Partie noch angeschlagen war, köpfte eine Freistoßflanke von Robin Heußer zum 1:1 ein. (62.).

Der SVWW zog sich anschließend weit zurück und ließ keine Großchancen der Magdeburger mehr zu. Beinahe wäre Prtajin bei einem Konter sogar noch der Siegtreffer gelungen, der Kroate vergab in der Nachspielzeit allerdings freistehend und es blieb beim Unentschieden zum Saisonstart.