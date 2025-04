SVWW kassiert vierte Auswärtspleite in Folge

Niederlage in Köln

Der SV Wehen Wiesbaden bleibt konstant inkonstant und muss den nächsten Dämpfer verkraften. Der Klassenerhalt in der 3. Liga ist nach der Niederlage bei Viktoria Köln weiter nicht sicher.

Veröffentlicht am 26.04.25 um 15:49 Uhr

Gino Fechner und der SVWW enttäuschen in Köln.

Gino Fechner und der SVWW enttäuschen in Köln. Bild © Imago Images

Audiobeitrag Bild © Imago Images | zur Audio-Einzelseite Ende des Audiobeitrags

Der SV Wehen Wiesbaden ist und bleibt eine Wundertüte. Eine Woche nach dem überzeugenden 3:0-Heimsieg gegen Unterhaching kassierte das Team aus der Landeshauptstadt am Samstag die insgesamt vierte Auswärts-Niederlage in Folge. Der SVWW verlor hochverdient mit 0:2 (0:0) bei Viktoria Köln und ist damit weiter in latenter Abstiegsgefahr.

Aktuell beträgt der Vorsprung des Tabellen-Elften auf Tabellenrang 17 sieben Punkte, dieser könnte im Laufe des Spieltags aber noch auf sechs Punkte schrumpfen. Die Tore erzielten Albion Vrenezi (64.) und Said El Mala (85.).