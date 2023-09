Markus Kauczinski hat noch immer Familie in Gelsenkirchen.

Bild © Imago Images

Der SV Wehen Wiesbaden bekommt es am Wochenende mit Bundesliga-Absteiger Schalke 04 zu tun. Ein besonderes Spiel für den gebürtigen Gelsenkirchener Markus Kauczinski.

Der SV Wehen Wiesbaden empfängt am Samstag (13 Uhr) den FC Schalke 04. Für SVWW-Trainer Markus Kauczinski ist das ein ganz besonderes Spiel. "Gelsenkirchen ist meine Heimatstadt. Ich bin im Parkstadion groß geworden. Das ist doch irgendwie die alte Liebe", sagte der 53-Jährige auf der Pressekonferenz zum Spiel am Donnerstag.

Doppelspitze als Option

Gegen die alte Liebe muss der Coach auf die gesperrten Hyun-ju Lee und Martin Angha verzichten. Keanan Bennetts fehlt zudem verletzt. "Es gibt handfeste Pläne", sagte Kauczinski auf die Frage, wie er die Ausfälle ersetzen möchte.

In der Abwehr könnten Max Reinthaler, Kapitän Sascha Mockenhaupt oder Gino Fechner aushelfen. In der Offensive könnte Lee auch durch eine zweite Spitze ersetzt werden, so Kauczinski. "Wir haben beides trainiert", ließ der Trainer die Frage nach dem System offen.

"Für jeden Gegner gefährlich"

Gegen die schwer in die Saison gestarteten Schalker erwartet er ein Kampfspiel. "Das ist eine Mannschaft, die gespickt ist mit Spielern, die vor Kurzem noch erste Liga gespielt haben. Die werden herkommen und kämpfen", warnte Kauczinksi. Der SVWW wird vor dem großen Namen aber auch nicht in Ehrfurcht erstarren. "Wir haben gezeigt, dass wir für jeden Gegner gefährlich sein können." Das soll auch gegen die alte Liebe des Trainers nicht anders sein.