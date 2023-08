SVWW will gegen Hertha "zupacken"

Der starke Punkt gegen Magdeburg soll für den SV Wehen Wiesbaden nur der Anfang gewesen sein. Gegen Hertha BSC wollen die Hessen das nächste Ausrufezeichen setzen.

Bild © Imago Images

Das Auftaktspiel in Unterzahl ausgeglichen, den ersten Zweitligapunkt geholt und dabei Mentalität bewiesen – man kann sich in etwa ausmalen, wie die Laune unter der Woche im Training des SV Wehen Wiesbaden war. "Die Stimmung war gut, wir hatten ein gutes Gefühl. Wir haben uns den Punkt über Kampf und Leidenschaft verdient", sagte SVWW-Trainer Markus Kauczinski auf der Pressekonferenz am Mittwoch vor dem Spiel.

Der Punkt gegen Magdeburg soll indes nur der Auftakt zu einer gelungenen Zweitligaspielzeit des Aufsteigers sein, weswegen Kauczinski direkt auch den Blick auf die Dinge richtete, die es noch zu verbessern gilt. "Wir haben noch zu arbeiten. Wir haben die Moral gezeigt, die man in dieser Liga braucht", so Kauczinski. "Aber in den defensiven Phasen haben wir Magdeburg zu viel spielen lassen. Ich will, dass wir mehr zupacken. Wir müssen uns besser durchsetzen."

"Das ist ein Ding, das wir noch nicht hatten"

Gegen den Absteiger aus der Hauptstadt wird das nicht einfach, die Hertha will mit aller Macht zurück in die Bundesliga, wenngleich die Herthaner den Auftakt gegen Düsseldorf verloren. "Das war ein enges Ergebnis gegen eine Topmannschaft. Die Hertha hat ein gutes Team, zuhause vor Publikum erwarte ich sie angriffslustig", so Kauczinski.

Bei seinen Spielern will der Trainer angesichts der Aufgabe bei der Hertha durchaus ein Kribbeln wahrgenommen haben. "In Berlin, mit dieser Kulisse, mit diesem Stadion, das ist ein Ding, das wir noch nicht hatten", so Kauczinski. "Ich höre aus den Gesprächen mit den Jungs heraus, dass die Vorfreude groß ist."

Iredale fällt aus

Allerdings nicht bei allen Spielern, denn das Lazarett des SVWW ist schon zu Saisonstart beachtlich. Neu dabei ist Stürmer John Iredale, der im Spiel gegen Magdeburg verletzt ausgewechselt werden musste. "Er hat sich eine Kapselverletzung zugezogen und wird voraussichtlich drei bis vier Wochen ausfallen", so Kauczinski.