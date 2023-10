Der SV Wehen Wiesbaden will in der Zweiten Liga den zweiten Sieg in Folge einfahren. Gegen Hansa Rostock könnte Stürmer Ivan Prtajin in die Mannschaft zurückkehren.

Audiobeitrag Audio SVWW trifft auf Rostock Audio Bild © Imago Images Ende des Audiobeitrags

Nach dem Sieg in Osnabrück will der SV Wehen Wiesbaden im Heimspiel gegen Hansa Rostock am Sonntag (13.30 Uhr) nachlegen und in der Tabelle der Zweiten Liga weiter klettern. "Wir haben einen guten Auftritt hingelegt, sowohl spielerisch als auch kämpferisch. Aber jedes Spiel ist anders", sagte SVWW-Trainer Markus Kauczinski auf der Pressekonferenz vor der Partie am Freitag.

Mit Hansa kommt der punktgleiche Tabellen-15. nach Wiesbaden, der SVWW liegt aktuell auf Rang 13. Entsprechend erwartet Kaucziniski "ein Duell auf Augenhöhe". Der Coach der Hessen weiter: "Rostock hat eine sehr robuste Mannschaft, die kompakt verteidigt und geradlinig nach vorne spielt. Sie haben eine gute Mischung aus Robustheit und Tempo."

Sieg in Osnabrück Wehen gewinnt Kellerduell und beendet Negativserie Der SV Wehen Wiesbaden gewinnt erstmals seit August wieder ein Zweitliga-Spiel und verlässt durch den Erfolg beim VfL Osnabrück vorerst den Tabellenkeller. Torhüter Florian Stritzel erwischt einen Sahnetag. Zum Artikel

"Alle sind gut drauf und freuen sich auf das Spiel"

Bei den Hessen könnte derweil Stürmer Nummer eins Ivan Prtajin in die Startelf zurückkehren, der zuletzt wegen eines Muskelfaserrisses passen musste. "Ivan hat trainiert. Wir haben noch nicht entschieden, was wir ihm zutrauen, ob er von Anfang an spielt oder nicht", so Kauczinski über den Kroaten.

Bis auf die bereits länger verletzten Emanuel Taffertshofer und Florian Carstens kann Kauczinski gegen Rostock aus dem vollen schöpfen. "Wir müssen gucken, was zum Gegner passt. Aber wir werden auch nicht acht Wechsel haben. Alle sind gut drauf und freuen sich auf das Spiel."