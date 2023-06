In der ersten Runde des DFB-Pokals bekommt es Wehen Wiesbaden mit Titelverteidiger RB Leipzig zu tun. Das Los sorgt bei Paul Fernie, dem Sportlichen Leiter des SVWW, für einen Lacher. Er hatte es geahnt.

Schwerer hätte das Los kaum sein können: In der ersten DFB-Pokalrunde trifft der SV Wehen Wiesbaden auf Titelverteidiger RB Leipzig. Das ergab die Auslosung am Sonntag. Ung genau das sorgte bei Paul Fernie, dem Sportlichen Leiter des SVWW, für einen Lacher, als er mit seiner Frau auf der Couch die Auslosung verfolgte.

"Ich hatte ein Bauchgefühl, dass irgendwann ein riesiger Verein kommt", erzählt Fernie dem hr-sport. Sein Bauchgefühl bewahrheitete sich: Am 27. September kommt Pokalsieger und Champions-League-Teilnehmer RB Leipzig in die hessische Landeshauptstadt.

Wiesbaden zu Hause gegen Leipzig noch ungeschlagen

Das letzte Mal, als die Leipziger diese Auswärtsfahrt auf sich nehmen mussten, ist dann fast auf den Tag genau zehn Jahre her: Am 31. August 2013 gewannen die Hessen in der 3. Liga mit 2:1. Das Auswärtsspiel in Leipzig verlor der SVWW mit 0:1. Es waren die einzigen zwei Spiele der beiden Klubs gegeneinander.

Absolut positiv formuliert, lässt sich also festhalten: Wiesbaden ist zu Hause gegen Leipzig noch ungeschlagen. Bleibt es dabei? "Das nehme ich auf jeden Fall mit. Das gibt uns ein bisschen Hoffnung", sagt Fernie mit einem Lachen, betont aber natürlich auch: "Leipzig hat seitdem eine riesige Änderung gehabt."

"Natürlich sind wir Underdog"

Zweifelsohne ist in den zehn Jahren viel passiert: Leipzig ist mittlerweile etablierter Erstligist und hat erst im Juni den DFB-Pokal gewonnen, durch einen 1:0-Sieg im Finale gegen Eintracht Frankfurt. "Leipzig ist eine der Top-Mannschaften in Deutschland. Sie haben eine Wucht und eine Macht. Natürlich sind wir der Underdog", erklärt Fernie.

Aber: Diese Rolle wollen die Wiesbadener für sich nutzen und "in den 90 Minuten kann alles passieren." Nur eine vielzitierte Fußballweisheit oder die nächste Vorahnung von Fernie? Ende September wird das geklärt.