Die U19 des SV Wehen Wiesbaden darf sich weiter Hoffnungen auf den Aufstieg in die Bundesliga machen.

Die Hessen spielten am Donnerstag im Hinspiel der Aufstiegsrunde gegen die U19 des 1. FC Kaiserslautern 1:1. Für den Hessenliga-Meister traf Jason Jaromin. Das Rückspiel findet am 17. Juni in Kaiserslautern statt.