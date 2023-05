Der SV Wehen Wiesbaden ist in der 3. Liga im Rennen um den Aufstieg vom Gejagten zum Verfolger geworden.

Dementsprechend stehen die Landeshauptstädter bei ihrem Heimspiel gegen den SC Verl am Samstag (14 Uhr) unter Druck. Ein Sieg gegen das Mittelfeld-Team ist Pflicht, will der SVWW nicht weiter Boden verlieren auf den direkten Aufstiegsplatz, auf dem sich aktuell Dresden befindet. "Wir müssen uns klar machen, dass es jetzt um alles geht und Kleinigkeiten am Ende entscheiden werden", betonte Coach Markus Kauczinski eindringlich.