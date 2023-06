Nicht mal drei Wochen durften sich die Spieler des SV Wehen Wiesbaden nach der gewonnenen Relegation ausruhen. Bereits am Montag standen sie wieder auf dem Platz. Mit dabei: Viele neue Gesichter und ein abwanderungswilliger Aufstiegsheld.

Beim SV Wehen Wiesbaden hat die Vorbereitung auf die kommende Zweitliga-Saison begonnen: Trainer Markus Kauczinski bat sein Team am Montagnachmittag auf dem heimischen Halberg zum ersten Training.

Dabei hatten die Spieler eine besonders kurze Sommerpause: Weil es für den Aufstieg den Umweg Relegation brauchte, ist das letzte Pflichtspiel noch nicht mal drei Wochen her. Da die 2. Liga aber schon am letzten Juli-Wochenende startet, war für den SVWW einfach nicht mehr Urlaub drin. "Wir haben in diesem Sommer eine etwas kürzere Vorbereitung, da wir aufgrund der Relegationsspiele auch deutlich länger als die restlichen Teams gearbeitet haben", beschrieb es Trainer Markus Kauczinski, der betonte, darin "grundsätzlich kein Problem" zu sehen.

Hollerbach trainiert mit dem SVWW

Über den kurzen Urlaub hatte sich zumindest beim Coach offenbar niemand beschwert. "Es hat Spaß gemacht, die Jungs wieder zu sehen. Alle waren mit sehr viel Freude dabei und man hat gemerkt, dass jeder in der Pause auch an sich gearbeitet hat", so Kauczinski. Ein Wiedersehen gab es auch mit Aufstiegsheld Benedict Hollerbach, dessen Verbleib in Wiesbaden weiterhin unwahrscheinlich ist. Er wird inzwischen nicht mehr nur vom 1. FC Köln, sondern laut Kicker auch vom 1. FC Heidenheim umworben. Weil sich sein Vertrag durch den Aufstieg jedoch automatisch verlängert hat, ist Hollerbach bis zu einem Transfer in der Vorbereitung der Wiesbadener dabei.

Ebenfalls am Montag mit dabei waren fünf Neuzugänge: Martin Angha, Amar Catic, Antonio Jonjic, Aleksandar Vukotic und Marcus Mathisen, dessen Verpflichtung erst einige Stunden vor Trainingsstart bekanntgegeben wurde. Auch Mohamed Amsif gehört weiterhin zur SVWW-Trainingsgruppe, denn der auslaufende Vertrag mit dem Ersatzkeeper wurde verlängert.

Ezeh fehlt erkrankt

Nicht auf dem Platz stand dagegen Brooklyn Ezeh, der dem Vernehmen nach ebenfalls das Interesse anderer Vereine auf sich gezogen hat. Er fehlte ebenso krank wie Suheyel Najar. Bjarke Jacobsen und Arthur Lyska laborieren noch an den Verletzungen aus der vergangenen Saison, Nachwuchsmann Nassim Elouarti hat nach seinem Einsatz in der U19 noch Sonderurlaub.

In den kommenden Wochen stehen für den SV Wehen Wiesbaden insgesamt vier Testspiele auf dem Programm, das erste am Samstag beim FV Biebrich. Zudem wird das Team eine Woche Trainingslager in Tirol abhalten.