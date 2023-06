Der SV Wehen Wiesbaden hat sich für die kommende Saison in der 2. Liga verstärkt. Der SVWW holt den dänischen Abwehr-Spieler Marcus Mathisen.

Der 27-Jährige Marcus Mathisen wechselt ablösefrei vom schwedischen Erstligisten IK Sirius zum SVWW. „Marcus kann sowohl in der Innenverteidigung sowie auch als defensiver Mittelfeldspieler auflaufen und verfügt über große Qualitäten mit dem Ball am Fuß. Zudem ist er in der Luft und am Boden ein aggressiver Verteidiger“, so Paul Fernie, Sportlicher Leiter der Wiesbadener.

Der in der Jugend des dänischen Rekordmeisters FC Kopenhagen ausgebildete Mathisen stand unter anderem 135-mal in der ersten schwedischen Liga auf dem Platz und war zuletzt Kapitän seines Teams.

„In Deutschland und in der 2. Bundesliga für den SVWW spielen zu können, ist eine große Herausforderung, auf die ich mich sehr freue“, so Marcus Mathisen. „Ich bin sehr gespannt auf meine neue Mannschaft und daher froh, dass es heute direkt mit dem ersten Training losgeht.“ Der SVWW startet am Montag um 14 Uhr ins Mannschafts-Training.