Der SV Wehen Wiesbaden hat in letzter Minute das Unentschieden gegen Schalke 04 gerettet. Lange Zeit lagen die Gelsenkirchener vorne, doch in der Nachspielzeit hatte Max Reinthaler für den SVWW das letzte Wort.

Der SV Wehen Wiesbaden hat am Samstagnachmittag seine positive Heimserie fortgesetzt. In der Zweitliga-Partie gegen den FC Schalke 04 erkämpfte sich der SVWW ein 1:1 (0:0). Tobias Mohr brachte die Gelsenkirchener zunächst in Führung (54.), doch weit in der Nachspielzeit konnte Max Reinthaler für den SVWW noch augleichen (90. +5). Damit sind die Hessen saisonübergreifend in sechs Ligaspielen zu Hause ungeschlagen.

Trainer Markus Kauczinski musste die Wiesbadener Startelf auf zwei Positionen umbauen: Weil Hyun-Ju Lee und Martin Angha in der Vorwoche die Gelb-Rote-Karte sahen, durften Antonio Jonjic und Bjarke Jacobsen von Beginn an ran. Ihre erste Aufgabe nannte sich Abwehrarbeit, weil die Schalker hoch standen und den SVWW in die eigene Hälfte drängten.

Früher Druck von Schalke 04

Es dauerte 22 Minuten, bis sich die Wiesbadener das erste Mal aus dem gegnerischen Pressing befreien konnten. Und dann ging es schnell: Nach einem Doppelpass im Mittelfeld zog Kianz Froese über halb links gut auf. Sein Abschluss verpasste nur knapp rechts das Tor der Gelsenkirchener.

Es wäre eine überraschende Führung gewesen, denn bis dahin war Schalke die klar spielbestimmende Mannschaft. Und war es in der Folge auch wieder. Jedoch kamen die Gäste nach hohen Hereingaben höchstens zu Halbchancen durch Simon Terodde (25./32./45.+3). Damit bewahrheitete sich das von S04-Trainer Thomas Reis angekündigte zähe Spiel.

Mohr bringt die Gäste in Führung

In der zweiten Hälfte der Partie veränderte sich das, weil beide Mannschaften deutlich mutiger nach vorne spielten. Die Folge: Außennetztreffer von Wiesbadens Jonjic und guter Konter der Schalker. Da waren gerade mal drei Minuten gespielt - so viele Torszenen gab es in der kompletten ersten Hälfte. Das honorierten die Fans mit lauten Gesängen in der ausverkauften Arena.

Der erste Torjubel brandete dann in der 54. Minute auf: Nach einem langen Schlag kombinierten sich die Gelsenkirchener clever in Richtung des Wiesbadener Tors. Derry Murkin, der Neuzugang der Gäste, gab flach von links in den Sechzehner ab, wo Mohr auf Höhe des Elfmeterpunkts nur noch zum 1:0 einschieben musste.

Last-Minute-Treffer von Rheinthaler

Wiesbadens Coach Kauczinski reagierte auf den Rückstand und brachte mit Franko Kovacevic (62.) einen frischen Mann für die Offensive. Gemeinsam mit ihm erhöhte der SVWW die Offensiv-Bemühungen. Als alles danach aussah, als würde der SVWW am Ende mit leeren Händen da stehen, doch dann nutzte Reinthaler einen schlechten Klärungsversuch der Schalker und erzielte Sekunden vor Schluss den viel umjubelten Ausgleichstreffer (90. +5).

Durch dieses Unentschieden setzen die Wiesbadener ihren guten Saisonstart fort: Nach fünf Spielen haben sie bereits acht Punkte auf dem Konto. Nach der Länderspielpause ist der SVWW bei Paderborn zu Gast.

Weitere Informationen WEHEN WIESBADEN - SCHALKE 04 1:1 (0:0) Wiesbaden: Stritzel – Mockenhaupt, Mathisen, Carstens (46.Reinthaler) - Jacobsen (84.Iredale), Fechner, Heußer, Rieble (46.Catic) – Froese (62.Kovacevic), Jonjic (74. Bäzner) - Prtajin



Schalke: Müller – Brunner (90. Matriciani), Baumgartl, Kaminski, Ouwejan - Tempelmann, Seguin - Ouedraogo (71.Latza) – Kozuki (46.Murkin), Terrode (81.Polter), Mohr (81.Topp)



Tore: 0:1 Mohr (54.), 1:1 Reinthaler (90.+5)

Gelbe Karten: Carstens, Reinthaler, Rieble / Murkin, Latza



Schiedsrichter: F. Exner (Münster)

Zuschauer: 11.003 (ausverkauft) Ende der weiteren Informationen