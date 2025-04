Flames in den Playoffs “Wir träumen vom Deutschen Meistertitel”

Die Bundesliga-Handballerinnen der HSG Bensheim/Auerbach starten in die Playoffs. Los geht es gegen den Thüringer HC – und eine Spielerin geht mit besonders viel Rückenwind ins Viertelfinale.

Das Jahr der HSG Bensheim/Auerbach ist turbulent gestartet: Bronze beim DHB-Pokal Anfang März, Aus im European-League-Viertelfinale vor drei Wochen. Und jetzt muss die Konzentration schon wieder ganz woanders sein – der Kampf um die Meisterschaft geht los.

Mit dabei: Rückraumspielerin Norma Goldmann. Und die kann ihre Woche mit einem erfolgreichen Playoff-Start am Sonntag besonders veredeln. Die Schweizerin hat am vergangenen Wochenende mit ihrer Nationalmannschaft Handball-Geschichte geschrieben. Mit einem 30:24 Sieg gegen die Slowakei haben sich die Schweizerinnen erstmals für eine Weltmeisterschaft qualifiziert. "Als der Abpfiff kam, haben wir uns alle sehr gefreut. Wir wussten: 'Ok, jetzt fahren wir wirklich zur WM'. Es war richtig toll. Das ist historisch für die Schweiz."

Mit nur zwei Siegen nach Europa

Gedanklich ist Goldmann aber schon wieder bei den Flames. "Wir haben die WM-Quali geschafft, aber das ist jetzt auch durch. Jetzt muss man sich wieder auf den Verein fokussieren. Die Weltmeisterschaft habe ich fast schon wieder vergessen und bin mit dem Kopf bei den Playoffs."

Die erste Runde der Playoffs ist für die Flames besonders wichtig. Gespielt wird im Best-of-3-Modus. Das erste Team, das zwei Siege einfährt, zieht ins Halbfinale ein und sichert sich sofort einen Platz für die European League. Anfang dieses Jahres haben die Südhessinnen Europaluft schnuppern dürfen – und sie wollen wiederkommen. "Wir träumen von der Deutschen Meisterschaft", berichtet Goldmann. "Unser Ziel ist aber auf jeden Fall, dass wir nächstes Jahr wieder europäisch spielen, also die erste Runde überstehen. Dann haben wir das schon fix."

Viertelfinale auf Augenhöhe

Im Viertelfinale treffen die Flames auf den Tabellennachbarn von Platz 4, den Thüringer HC. Ein Duell auf Augenhöhe – wie das letzte Aufeinandertreffen der beiden Teams vermuten lässt. Im Februar schlug der Thüringer HC die HSG knapp mit einem Tor. Das Hinspiel der Liga hatten die Flames gewonnen, was zeigt: Die Gegnerinnen können bezwungen werden. Das denkt auch Goldmann: "Auch wenn wir einen Platz hinter Thüringen stehen, Playoffs sind komplett etwas anderes als die Liga, weil es jetzt wieder alles oder nichts ist. Ich denke, dass wir gute Chancen haben. Es wird 50/50 sein."

Durch die bessere Tabellenplatzierung hat sich der Thüringer HC den Heimvorteil fürs erste Spiel gesichert. Für die Flames geht es am Ostersonntag um 18:15 Uhr also in die Salza-Halle nach Thüringen. Das zweite Spiel am Samstag (26.04.) dürfen die Hessinnen dann vor den Heimfans bestreiten - und Goldmann ist heiß: "Gerade ist es vor allem Vorfreude, die Aufregung kommt dann kurz vor dem Spiel, weil man dann schon realisiert, um was es geht."