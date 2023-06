Nachwuchstalent Julian Fuchs wechselt die hessischen Seiten.

Der Rechtsaußen spielt in er neuen Saison für die HSG Wetzlar und kommt auf Leihbasis von der MT Melsungen. Die Hoffnung ist, dass Fuchs in Mittelhessen den nächsten Schritt in seiner Karriere macht. "Julian ist ein sehr interessanter Spieler", so Manager Björn Seipp.