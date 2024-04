Die Bundesliga-Handballerinnen der HSG Bensheim/Auerbach überzeugen gegen Zwickau und gewinnen recht souverän.

Die HSG Bensheim/Auerbach hat in der Handball-Bundesliga einen Sieg eingefahren. Das Team gewann am Samstag gegen Zwickau mit 33:24. Die Bad Wildungen Vipers kassierten dagegen eine Niederlage - sie mussten sich mit 29:39 in Metzingen geschlagen geben. Bensheim steht auf dem dritten Tabellenplatz, Bad Wildungen ist Vorletzter.