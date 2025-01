Die Bundesliga-Handballerinnen der HSG Bensheim/Auerbach besiegen Neckarsulm.

Veröffentlicht am 08.01.25 um 21:05 Uhr

Die Handballerinnen der HSG Bensheim/Auerbach haben am Mittwochabend in der Bundesliga einen letztlich ungefährdeten Heimsieg eingefahren. Gegen Neckarsulm setzten sich die Flames nach durchwachsener erster Hälfte am Ende doch souverän mit 35:28 (14:17) durch. Isabell Hurst erzielte acht Tore für die HSG und war damit die erfolgreichste Werferin der Gastgeberinnen. Bensheim/Auerbach liegt damit auf Platz fünf der Tabelle.