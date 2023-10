Die HSG Bensheim-Auerbach Flames bleibt in der Handball-Bundesliga Frauen ungeschlagen.

In der Handball-Bundesliga Frauen ist HSG Bensheim-Auerbach weiter nicht zu stoppen: Zu Gast beim VfL Oldenburg gewannen die Südhessinnen am Mittwochabend knapp mit 29:27 (15:13) und fuhren so ihren fünften Sieg in Folge ein. In der Tabelle bleiben sie damit Teil der Spitzendrios. Bensheims beste Werferinnen waren Sarah Dekker und Isabell Hurst mit jeweils sechs Treffern.