Torwart Anadin Suljakovic steht der HSG Wetzlar in dieser Saison wohl nicht mehr zur Verfügung.

Der 25-Jährige muss an der Hand operiert werden und wird voraussichtlich drei Monate fehlen, teilten die Hessen am Freitagabend mit. Bei der 23:31-Niederlage tags zuvor hatte sich Suljakovic den Finger ausgekugelt. Dabei sei ein Stück des Knochens abgebrochen. # Da mit Leonard Grazioli derzeit auch der dritte Schlussmann aussetzen muss, rückt U23-Talent Marius Göbner in die erste Mannschaft auf. Er wird gemeinsam mit Nationaltorhüter Till Klimpke vorerst das Gespann zwischen den Pfosten bilden