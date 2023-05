Mitten im Abstiegskampf bricht der HSG Wetzlar der Rechtsaußen weg. Auch ein weiterer Nationalspieler verletzte sich im Lehrgang. Bei der MT Melsungen bangen sie um Rückraum Kai Häfner.

Die Länderspielpause brachte keine guten Nachrichten für die hessischen Handball-Bundesligisten. Die HSG Wetzlar muss nun auf den Rechtsaußen Domen Novak verzichten, der sich bei der slowenischen Nationalmannschaft einen Muskelfaserriss im Adduktorenbereich zugezogen hat. Für ihn rückt Tim Rüdiger aus der U23 der HSG Dutenhofen/Münchholzhausen nach. Ohnehin haben die Nordhessen mit einem personellen Aderlass zu kämpfen: Filip Kuzmanovski fällt mit einem Bänderriss aus, den er sich auch bei der Nationalmannschaft zugezogen hat, hinzu kommt Jovica Nikolic mit einer Knieverletzung.

Derlei Hiobsbotschaften können die Wetzlarer im Abstiegskampf gar nicht gebrauchen. Am Donnerstag (19.05 Uhr) wartet mit dem TBV Lemgo-Lippe als letztjährigen DHB-Pokalsieger der nächste Prüfstein. "Bei aller Stärke der Lemgoer bleibt es dabei: Wir müssen auf uns schauen. Den Fokus auf unsere Leistung legen", sagt Trainer Jasmin Kamdzic, der allerdings wegen der Länderspiele nur drei Trainingseinheiten mit der vollen Kapelle bestreiten konnte. Wetzlar steht auf Rang 16 nahe an den Abstiegsplätzen.

Melsungen bangt um Häfner

Die MT Melsungen rangiert nach dem jüngsten Positivtrend (vier Spiele ungeschlagen) wieder auf Platz acht. Vor dem Auswärtsspiel bei der SG Flensburg-Handewitt (Donnerstag, 19.05 Uhr) laboriert aber der deutsche Nationalspieler Kai Häfner an einer Muskelverletzung - Einsatz fraglich. Häfners Kapitän im DHB-Team, Johannes Golla, trifft mit Flensburg auf seinen alten Klub.

"Den einen oder anderen kenne ich ja noch aus meiner Zeit in Melsungen. Zum Beispiel freue ich mich, Betreuer Matthias Horn und den neuen Sportdirektor Michael Allendorf wiederzusehen. Der Kontakt ist in all den Jahren nie abgerissen", sagte Golla in einem Interview auf der Melsunger Homepage. Das Hinspiel der beiden Klubs endete 25:25-Unentschieden.