Die HSG Bensheim/Auerbach hat bei der Europapokal-Premiere vergangene Saison viel Lehrgeld bezahlt. Nun fühlen sich die Südhessinnen besser vorbereitet – und fassen die K.o.-Phase ins Auge.

Vielleicht ist es ja ein gutes Zeichen, dass die HSG Bensheim/Auerbach ihr erstes Europapokalspiel der Saison auswärts bestreiten muss. "Wir haben zu Hause ein Problem, da ist noch etwas Sand im Getriebe", gibt Trainerin Heike Ahlgrimm mit Blick auf die bisherigen Bundesliga-Spiele im Gespräch mit dem hr-sport zu. Von sechs Heimspielen konnten die Handballerinnen nur die Hälfte gewinnen. Prädikat: ausbaufähig.

Das Lehrgeld soll sich auszahlen

Sechs Partien warten nun auch in der European League auf die Flames. Die erste davon am Sonntag (16 Uhr) im norwegischen Fredrikstad. "Die Vorfreude ist riesig. Das ist was ganz Besonderes, dass wir uns aus eigener Kraft für den Europapokal qualifiziert haben", so Ahlgrimm. In der Geschichte der HSG ist es überhaupt erst das zweite Mal.

Die Premiere fiel in der vergangenen Saison gemischt aus. Als Frischling im internationalen Wettkampf mussten die Südhessinnen "viel Lehrgeld" bezahlen, erinnert sich die Chef-Trainerin. Immerhin der Sprung in die Gruppenphase gelang. Mit nur zwei Siegen aus sechs Spielen war dort dann aber Schluss. Vielleicht ein bisschen erwartungsgemäß.

Reisen nach Norwegen, Frankreich und Spanien

Dieses Jahr soll es besser laufen in Europa. "Wir waren letztes Jahr schon eher überrascht von der Härte und dem ganzen Drumherum. Jetzt wissen wir, was auf uns zukommt mit den Reisen und der Doppelbelastung. Das hilft uns", ist Ahlgrimm überzeugt. Das Ziel ist der Sprung in die K.o.-Phase, ins Europapokal-Viertelfinale.

Um das zu schaffen, müssen die Flames in der Gruppe D einen der vorderen beiden Plätze erobern. Nebst Fredrikstad bekommen es die Südhessinnen mit Paris 92 aus Frankreich und dem spanischen Double-Gewinner Super Amara Bera Bera zu tun.

Das Potential auch abrufen

"Ich bin sehr optimistisch", sagt die Trainerin – auch wenn es in der Liga bisher viele Höhen und Tiefen gegeben hat. Die Tiefen eben vor allem zu Hause in Bensheim, Tabellenführer Dortmund konnte man dagegen auswärts die erste und bislang einzige Saisonniederlage zufügen.

"Das ist das, wozu wir zu leisten im Stande sind", weiß Ahlgrimm. Das Leistungsvermögen muss nun im Europokal auch regelmäßig abgerufen werden. Dann klappt das auch mit dem Viertelfinale.