Die Handballerinnen der HSG Bensheim/Auerbach haben das Final Four im DHB-Pokal erreicht.

Die Weststadthalle in Bensheim hat am Mittwochabend ein wahres Handball-Fest erlebt: Die Gastgeberinnen der HSG Bensheim/Auerbach setzten sich im Viertelfinale des DHB-Pokals souverän mit 31:25 (15:13) gegen die Ligakonkurrentinnen von der TuS Metzingen durch. Die Flames zogen damit ins prestigeträchtige Final Four in Stuttgart ein, wo es Anfang März 2025 um den Titel geht. Gegen die amtierenden Pokalsiegerinnen aus Metzingen waren die Hessinnen schlicht von Anfang an das bessere Team. Erfolgreichste Werferin der Flames war Nina Engel mit zehn Toren.