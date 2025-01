Kreisläufer Jannik Kohlbacher aus Birkenau-Reisen wird die Handball-Weltmeisterschaft wegen einer Verletzung verpassen.

Weniger als zwei Wochen vor WM-Start muss Handball-Bundestrainer Alfred Gislason die Absagen von Jannik Kohlbacher und Sebastian Heymann (beide Rhein-Neckar Löwen) verkraften. Dem Hesse Kohlbacher (Birkenau-Reisen) steht eine zeitnahe Ellbogen-Operation bevor, Rückraumspieler Heymann laboriert an einer schweren Fußprellung.

Am Freitag wird sich das DHB-Team in Hamburg versammeln. Bevor es am 12. Januar nach Dänemark geht, stehen noch die Härtetests am 9. und 11. Januar in Flensburg und Hamburg jeweils gegen Brasilien an. Am 15. Januar startet Deutschland in Herning gegen Polen in die Endrunde in Dänemark und Norwegen. Die weiteren Vorrundengegner sind die Schweiz (17. Januar) und Tschechien (19. Januar). Die besten drei Teams der Vierergruppe erreichen die Hauptrunde.