Die HSG Wetzlar wacht gegen Stuttgart zu spät auf und verliert erneut ein Spiel in der Handball-Bundesliga. Daran kann auch ein bockstarker Dominik Mappes nichts ändern.

Veröffentlicht am 04.04.25 um 20:44 Uhr

Die HSG Wetzlar hat am Freitagabend eine knappe Heimniederlage kassiert. Gegen TVB Stuttgart verloren die Mittelhessen vor 4.221 Zuschauern in der Buderus-Arena mit 26:28. Knackpunkt der Partie war die erste Hälfte, die mit 10:14 an den Gegner ging.

Die Hausherren stemmten sich in Halbzeit zwei gegen die Niederlage, brachten die Schwaben ordentlich ins Schwitzen. Zwar kam die HSG häufiger auf ein Tor heran, die Wende blieb am Ende aber aus. Bester Wetzlarer war einmal mehr Dominik Mappes, der zehn Tore selbst erzielte und vier weitere auflegte. Die HSG bleibt vorerst 12. der Tabelle.