Handball-Bundesliga HSG Wetzlar bei den Rhein-Neckar Löwen ohne Chance

Für die HSG Wetzlar gibt es im letzten Spiel vor der WM-Pause nichts zu holen: Bei den Rhein-Neckar Löwen droht den Mittelhessen zwischenzeitlich sogar ein Debakel, bevor sie das Ergebnis doch noch erträglich gestalten.

Veröffentlicht am 26.12.24 um 19:04 Uhr

Die HSG Wetzlar hat in der Handball-Bundesliga eine Auswärtsniederlage hinnehmen müssen: Sie verlor am Donnerstag mit 27:32 (11:17) in Mannheim bei den Rhein-Neckar Löwen.

Der Start in die Partie misslang den Mittelhessen völlig. Vom 1:5-Rückstand erholten sie sich zwar zunächst, eine rund zehnminütige Phase ohne eigenen Treffer brachte dem Team aber ein 11:17 zur Halbzeit ein.

HSG kassiert zu einfache Gegentore

Nach Wiederanpfiff sah es für die Wetzlarer gar nach einem Debakel aus. Mit zehn Toren lagen sie zwischenzeitlich hinten - auch, weil sie sich sehr einfache Gegentreffer fingen. In der Schlussphase gelang es der Mannschaft von Trainer Frank Carstens immerhin, das Ergebnis noch erträglich zu gestalten.

Die HSG geht mit 12 Punkten aus 17 Spielen in die WM-Pause. Das bedeutet einen Platz im unteren Mittelfeld der Bundesliga-Tabelle.