Nach dem ersten Sieg der Saison in der Handball-Bundesliga will die HSG Wetzlar am Donnerstag nachlegen: Die Mittelhessen empfangen um 19.05 Uhr in der heimischen Arena den TVB Stuttgart.

Nach sechs gespielten Partien rangiert die HSG knapp über der Abstiegszone mit einem Sieg und einem Unentschieden und folglich drei Punkten. Der 29:23-Erfolg bei Hamm-Westfalen in der vergangenen Woche war dabei eine echte Erlösung für das Team von Trainer Ben Matschke. Stuttgart liegt mit zwei Siegen und vier Punkten nur knapp vor den Wetzlarern.