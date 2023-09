Die HSG Wetzlar kann doch noch gewinnen. Am Sonntag besiegten die Mittelhessen Göppingen und feierten so den ersten Saisonsieg.

Befreiungsschlag für die HSG Wetzlar in der Handball-Bundesliga: Die Mittelhessen gewannen am Sonntag nach vier Niederlagen am Stück ihr erstes Spiel der neuen Saison. Beim 29:24 gegen Frisch Auf Göppingen überzeugte vor allem die Abwehr der HSG. Bester Werfer war Domen Novak mit zehn Treffern.

Die Partie war in der ersten Halbzeit komplett ausgeglichen, doch nach dem Seitenwechsel zogen die Hausherren das Tempo an. Aus einem 12:11 zum Seitenwechsel wurde innerhalb von nur acht Minuten ein 19:13. Von diesem Rückstand konnten sich die Gäste nicht mehr erholen.