Die HSG Wetzlar hat den Befreiungsschlag gegen Stuttgart verpasst. Immerhin kamen die Mittelhessen im Kellerduell aber noch zu einem Punktgewinn.

Die HSG Wetzlar hat sich im Kellerduell gegen Stuttgart einen Punkt erkämpft. Die Mittelhessen und die Schwaben trennten sich vor 3.115 Zuschauern in der Buderus-Arena am Sonntag 31:31. Die HSG hatte sogar mit der letzten Aktion des Spiels noch den Sieg in der Hand, Stuttgarts Torhüter Silvio Heinevetter konnte den Wurfversuch der Hausherren aber entschärfen.

Beide Teams haben nach elf Spielen nun magere sieben Punkte auf dem Konto. Die HSG steht wegen des schlechteren Torverhältnisses auf Abstiegsplatz 17. Bester hessischer Werfer gegen Stuttgart war Lenny Rubin mit zwölf Toren.

Weitere Informationen Wetzlar - TVB Stuttgart 31:31 (14:17) Tore für Wetzlar: Rubin 12, Novak 10 Becher 2, Cavor 2, Fredriksen 1, Meyer Ejlersen 1, Pliuto 1, Wagner 1, Zelenovic 1



Tore für Stuttgart: K. Häfner 8, D. Fernandez 5, M. Häfner 4, Laube 4, Lönn 3, Serrano Villalobos 3, Hanusz 2, Nicolaus 1, Zieker 1



Zuschauer: 3.115 Ende der weiteren Informationen