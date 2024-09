Fehlstart in die Handball-Bundesliga

Drittes Spiel, dritte Pleite: Die HSG Wetzlar hat auch die Partie in Lemgo verloren und hängt am Tabellenende fest.

Veröffentlicht am 19.09.24 um 20:38 Uhr

Die HSG Wetzlar hat am Donnerstagabend die nächste Niederlage in der Handball-Bundesliga einstecken müssen. Die Mittelhessen verloren beim TBV Lemgo Lippe mit 25:28 (10:16).

Die HSG startete denkbar schlecht und lag schnell 0:4 zurück. Im Anschluss bemühte sich das Team von Trainer Frank Carstens, ins Spiel zu kommen. Eine weitere Schwächephase kurz vor der Pause ließ den Rückstand aber auf 10:16 anwachsen.

HSG nach drei Spielen noch punktlos

Im zweiten Durchgang dominierten die Hausherren weiterhin - und Wetzlar verzweifelte an sich selbst und an TBV-Keeper Constantin Möstl. Immerhin: Durch eine beherzte Schlussphase gestaltete die HSG das Ergebnis am Ende erträglich.

In der Tabelle findet sich Wetzlar nach drei Spielen gemeinsam mit einigen anderen punktlosen Teams auf den hinteren Rängen wieder.