HSG Wetzlar kassiert Klatsche in Gummersbach

Die HSG Wetzlar kommt im Abstiegskampf der Handball-Bundesliga nicht vom Fleck. Gegen Gummersbach verloren die Hessen deutlich.

Die HSG Wetzlar hat in Abstiegskampf der Handball-Bundesliga einen Rückschlag hinnehmen müssen. Die Hessen verloren am Sonntag beim VfL Gummersbach mit 30:37. Die Gummersbacher dominierten die Partie von Beginn an und führten zur Halbzeit mit neun Toren Vorsprung.

Die Hessen konnten die zweite Hälfte zwar ausgeglichener gestalten, verloren aber letzten Endes verdient deutlich. Bester Werfer der HSG war Stefan Cavor mit sechs Treffern. Die Hessen sind weiter Drittletzter, haben aber nur zwei Punkte Vorsprung vor Minden, die zudem zwei Spiele weniger bestritten haben.