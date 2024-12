HSG Wetzlar muss in Göppingen die Ruhe bewahren

Für die HSG Wetzlar geht in Göppingen am Sonntag (15 Uhr) eine intensive Woche zu Ende.

Veröffentlicht am 13.12.24 um 19:13 Uhr

Im dritten Spiel in acht Tagen wollen sich die Mittelhessen im Duell mit dem Tabellennachbarn mit dem zweiten Sieg belohnen. "Das wird sehr anspruchsvoll", ist sich HSG-Trainer Frank Carstens sicher. Göppingen glänze in der Verteidigung mit harter Deckung und kann offensiv auf Ausnahmespieler Ludvig Hallbäck bauen. "Wichtig wird für uns sein, dass wir in der stimmungsvollen Halle die Ruhe bewahren und unseren Plan verfolgen", gibt Carstens die Marschroute für das Auswärtsspiel vor.