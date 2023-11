Die HSG Wetzlar macht es gegen Gummersbach spannend. Am Ende können die Mittelhessen aber jubeln und bessern zudem die eigene Heimbilanz auf.

Die HSG Wetzlar hat in der Handball-Bundesliga mal wieder einen Heimsieg eingefahren: Gegen den VfL Gummersbach siegte das Team am Montagabend mit 33:31 (17:13).

In der ersten Halbzeit waren die Mittelhessen die bessere Mannschaft und gingen folglich mit einem Vier-Tore-Vorsprung in die Pause. Mitte der zweiten Hälfte konnten die Gäste dann zum 21:21 ausgleichen. Es entwickelte sich eine spannende Schlussphase, in der die HSG die Partie knapp für sich entscheiden konnte.

Wichtige Punkte im Abstiegskampf

Durch den Sieg verschafften sich die Wetzlarer weiter Luft im Abstiegskampf. Außerdem verbesserten sie ihre Heimbilanz - es war erst der zweite Erfolg der laufenden Saison vor heimischem Publikum.

Weitere Informationen HSG Wetzlar - VfL Gummersbach 33:31 (17:13) Tore für Wetzlar: Rubin (8), Novak (6/3 Siebenmeter), Vranjes (5), Cavor (4), Fredriksen (3), Mellegard (3), Zelenovic (2), Ejlersen (1), Wagner (1)

Tore für Gummersbach: Vujovic (11/7), Köster (4), Tskhovrebadze (4), Pregler (3), Schluroff (3), Blohme (2), Horzen (1), Kiesler (1), Mappes (1), Vidarsson (1)

Zuschauer: 3.709 Ende der weiteren Informationen