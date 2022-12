HSG Wetzlar tritt in Lemgo an

Nach der Niederlage gegen Kiel will es die HSG Wetzlar am Donnerstag (19.05 Uhr) beim Auswärtsspiel in Lemgo besser machen.

Interimstrainer Jasmin Camdzic hat gegen Kiel schon gute Ansätze gesehen. "Wir spielen eine klasse erste Hälfte, laufen eine überragende zweite Welle und dann stoßen wir an unsere individuellen Grenzen." Man wolle auf der Leistung aufbauen. Personell kann Trainer Camdzic aus dem Vollen schöpfen, nur die Langzeitverletzten Magnus Fredriksen und Stefan Cavor müssen passen. Tabellennachbar Lemgo konnte die vergangenen beiden Heimspiele gewinnen. Beim TBV sind alle Mann an Bord.

