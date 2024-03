Die HSG Wetzlar war nah dran an einem überraschenden Punktgewinn, aber es hat nicht gereicht: Bei den favorisierten Berlinern verloren die Mittelhessen knapp.

Die HSG Wetzlar hat am Ostersonntag eine Überraschung in der Handball-Bundesliga verpasst. Die Mittelhessen verloren bei Tabellenführer Füchse Berlin knapp mit 30:32 (16:17) und rutschten durch die Niederlage in der Tabelle auf Platz zwölf ab.

Novak erzielt acht Treffer

Nachdem die Wetzlarer die Partie in der ersten Hälfte noch weitgehend offengehalten hatten, wurden die Hausherren im zweiten Durchgang immer stärker und letztlich ihrer Favoritenrolle gerecht. Bester Werfer der HSG war Domen Novak, der insgesamt acht Tore erzielte. In der kommenden Woche empfängt Wetzlar die Rhein-Neckar Löwen.