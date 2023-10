Lenny Rubin und Rasmus Meyer Ejlersen von der HSG Wetzlar nehmen Antonio Metzner vom HC Erlangen in die Zange.

Lenny Rubin und Rasmus Meyer Ejlersen von der HSG Wetzlar nehmen Antonio Metzner vom HC Erlangen in die Zange. Bild © Imago Images

Rückschlag für die HSG Wetzlar: Die Mittelhessen müssen durch die Heimniederlage Gegner Erlangen in der Tabelle vorbeiziehen lassen.

Die HSG Wetzlar hat es verpasst, einen weiteren Schritt aus dem Tabellenkeller der Handball-Bundesliga zu machen. Am Donnerstag verloren die Mittelhessen gegen Erlangen mit 26:31 (12:18).

Die HSG startete schlecht und lag zur Halbzeit bereits deutlich mit 12:18 zurück. In der zweiten Hälfte hielten die Gäste aus Bayern den Vorsprung souverän und ließen die Wetzlarer nicht mehr herankommen. Die mussten nach Schlusspfiff den Gegner in der Tabelle vorbeiziehen lassen und schweben weiter in akuter Abstiegsgefahr.

Weitere Informationen HSG Wetzlar - HC Erlangen 26:31 (12:18) Tore HSG Wetzlar: Novak 7/1, Wagner 5, Rubin 4, Mellegard 3, O. Klimpke 2, Becher 1, Fredriksen 1, Meyer Ejlersen 1, Pliuto 1, Zelenovic 1

Tore HC Erlangen: S. Firnhaber 6, Olsson 5, Bissel 4, Metzner 4, Büdel 3, Heiny 3, Mävers 2/2, Zechel 2, Jeppsson 1, Svensson 1

Zuschauer: 2.819 Ende der weiteren Informationen