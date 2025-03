Die HSG Wetzlar steht vor einer komplizierten Aufgabe bei den Füchsen Berlin.

Für die HSG Wetzlar steht am Sonntag (15 Uhr) in der Handball-Bundesliga eine Hammeraufgabe in der Hauptstadt an. Die Mittelhessen treten bei den Füchsen Berlin an, die sich als Tabellenzweiter voll im Meisterschaftskampf befinden. "Wir haben in den ersten vier Spielen der Rückrunde den positiven Trend aus 2024 fortgesetzt", sagt HSG-Trainer Frank Carstens: "Gerne wollen wir in den nächsten Spielen unsere Leistungen auch wieder mit Punkten belohnen, aber das wird in Berlin natürlich super schwer." Wetzlars Torhüter Till Klimpke, der nach der Saison den Club verlassen wird, ist nach einer heftigen Grippe nicht bei hundert Prozent.