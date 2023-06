Die HSG Wetzlar hat einen neuen Cheftrainer gefunden: Frank Carstens war zuletzt für einen direkten Konkurrenten im Abstiegskampf tätig.

Frank Carstens wird neuer Trainer der HSG Wetzlar. Der Handball-Bundesligist stellte seinen neuen Coach am Mittwoch offiziell vor. Der 51-Jährige unterschrieb in Mittelhessen einen Zweijahresvertrag.

"Er passt perfekt zur HSG-Philosophie"

Carstens löst Jasmin Camdzic und Filip Mirkulovski ab, die als Interims-Duo das Team nach der Entlassung von Hrvoje Horvat betreut hatten. Mirkulovski wird in der kommenden Saison wieder Co-Trainer sein. "Wetzlar steht dafür, Spieler besser zu machen und auf das nächste Level zu bringen. Eine spannende Aufgabe und Verantwortung, die mich reizt", so Carstens.

"Mit Frank bekommt die HSG Wetzlar einen ausgewiesenen Handballfachmann an Bord, der über jede Menge Qualität und Erstliga-Erfahrung verfügt. Wir sind uns sicher, dass er unserem Team die richtigen Leitlinien geben und die notwendigen Inhalte vermitteln wird, die es braucht, um sportlich wieder erfolgreicher zu sein", sagte HSG-Geschäftsführer Björn Seipp, der die "ehrliche und authentische Arbeit" von Carstens lobte. "Er passt perfekt zur Philosophie der HSG Wetzlar."

HSG ließ Minden hinter sich

Carstens war zuletzt in Minden tätig. Nach acht Jahren als Cheftrainer war sein Vertrag dort nicht mehr verlängert worden. Minden war in der abgelaufenen Saison der direkte Konkurrent der Wetzlarer um den Verbleib in der Bundesliga. Trotz der Niederlage im direkten Duell im April konnte sich die HSG den Klassenerhalt sichern, Minden stieg ab.