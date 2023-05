Wetzlar will weiter punkten

Nach dem langersehnten Heimsieg geht es für die HSG nach Hamburg.

Nach dem Befreiungsschlag gegen Lemgo unter der Woche will die HSG Wetzlar am Sonntag auch in Hamburg (16.05 Uhr) einen Erfolg feiern. "Unser Ziel ist es, gegen Hamburg genau da weiter zu machen, fokussiert, engagiert und positiv bekloppt aufzutreten, sagte Geschäftsführer Björn Seipp nach dem ersten Heimsieg für Wetzlar seit sieben Monaten.

Trainer Jasmin Camdzic warnt: "Hamburg spielt eine klasse Saison und ist als Mannschaft sehr gefestigt. Dazu sind sie sehr heimstark." Die HSG muss weiter auf Filip Kuzmanovski, Domen Novak und Jovica Nikolic verzichten.