HSG Wetzlar läuft auch in Magdeburg hinterher

Drittes Spiel, dritte Niederlage: Die Handballer der HSG Wetzlar sind noch nicht in der neuen Saison angekommen. Beim SC Magdeburg machen sie sich das Leben auch selbst ein bisschen schwerer.

Handball-Bundesligist HSG Wetzlar hat auch das dritte Spiel der noch jungen Saison verloren. Beim 28:32 (14:17) in Magdeburg liefen die Mittelhessen über weite Strecken der 60 Minuten einem Rückstand hinterher. Bester Wetzlarer Werfer war Lars Weissgerber mit zehn Toren.

Lediglich die Anfangsphase konnte die HSG ausgeglichen gestalten. Nach einer Viertelstunde zogen die Hausherren aber auf 10:7 davon. Dieser Drei-Tore-Vorsprung hatte lange Zeit Bestand und wuchs in der Schlussphase an. Ein Grund dafür: In der zweiten Halbzeit leisteten sich die Grün-Weißen zu viele technische Fehler.