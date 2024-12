Die HSG Wetzlar hat auf die schwere Verletzung von Nemanja Zelenovic reagiert und Niklas Theiß mit einem Zweitspielrecht ausgestattet.

Veröffentlicht am 04.12.24 um 13:54 Uhr

Das teilte der mittelhessische Handball-Bundesligist am Mittwoch mit. Theiß spielt eigentlich beim Zweitligisten TV Hüttenberg, soll nun aber beim Hessen-Duell gegen Melsungen am Samstag und beim Heimspiel der HSG gegen Leipzig am Mittwoch aushelfen.