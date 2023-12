Die HSG Wetzlar schraubt weiter am Kader für die kommende Spielzeit in der Handball-Bundesliga.

Wie die Mittelhessen am Freitag mitteilten, wird der am Saisonende auslaufende Vertrag von Routinier Erik Schmidt nicht verlängert. Der Europameister von 2006 wird die HSG nach zwei Jahren verlassen. Ein neuer Kreisläufer kommt derweil vom SC Magdeburg. Der 19 Jahre alte Georg Löwen wechselt im Sommer nach Wetzlar und erhält einen Dreijahresvertrag. "Georg ist ein Spieler, der über großes Potential in Abwehr und Angriff verfügt", sagte Trainer Frank Carstens. "Er wird für frischen Wind sorgen."