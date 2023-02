Nächste Niederlage für die HSG Wetzlar: Die Mittelhessen haben auch gegen Erlangen verloren. Die Lage in der Tabelle wird dadurch immer angespannter.

Die Lage bei der HSG Wetzlar wird immer angespannter. Die Mittelhessen verloren am Donnerstag auch das Heimspiel gegen den Erlanger HC. Am Ende einer einseitigen Partie stand es 28:35 aus Sicht der Wetzlarer, die damit weiterhin mitten drin im Abstiegskampf stecken. Aktuell belegt die HSG den 16. Platz in der Tabelle.

Im Spiel gegen Erlangen lagen die Mittelhessen schon zur Halbzeit mit drei Treffern hinten. Dieser Rückstand vergrößerte sich im Laufe des zweiten Abschnitts, eine Möglichkeit auf den Sieg hatte die HSG keine mehr.

HSG Wetzlar - HC Erlangen 28:35 (14:17) Tore Wetzlar: Rubin 7, Novak 6/3, Kuzmanovski 3, Nyfjäll 3, Mellegard 2, Nikolic 2, Schelker 2, Cavor 1, Fredriksen 1, Weissgerber 1/1

Tore Erlangen: Steinert 9/2, Olsson 6, Zechel 6, Büdel 4, Bissel 3, Heiny 3, Bialowas 2, S. Firnhaber 1, Jeppsson 1

Zuschauer: 3.011