Die HSG Wetzlar startet mit einem echten Kracher in die neue Saison der Handball-Bundesliga.

Die Mittelhessen, die in der vergangenen Spielzeit nur knapp den Klassenerhalt schaffen konnten, spielen dabei am Freitag (19 Uhr) gegen den amtierenden Champions-League-Sieger aus Magdeburg. Es ist gleichzeitig das erste Bundesliga-Spiel der HSG unter Neu-Coach Frank Carstens. Der betonte vor der schweren Auftaktaufgabe und seiner persönlichen Premiere: "Magdeburg ist die Mannschaft mit der höchsten Angriffseffektivität, uns erwartet also eine anspruchsvolle Aufgabe."