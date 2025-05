Momir Ilic hat sich seinen Start als Trainer bei der HSG Wetzlar wohl anders vorgestellt: Die Mittelhessen unterlagen der SG Flensburg-Handewitt am Ende leistungsgerecht.

Veröffentlicht am 15.05.25 um 22:07 Uhr

Neuer Trainer, nächste Niederlage: Die HSG Wetzlar hat ihr Heimspiel am Donnerstagabend verloren. Die Mittelhessen unterlagen am 29. Spieltag der Handball-Bundesliga der SG Flensburg-Handewitt mit 28:34 (15:17) und verpassten so ihrem neuen Coach Momir Ilic ein Geschenk zum Einstand zu machen.

Der Serbe hatte vergangene Woche den Job von Frank Carstens übernommen. Ein Wechsel auf der Trainerposition, der dennoch Wirkung zeigte, denn Wetzlar präsentierten sich vor 3.750 Zuschauern in der heimischen Arena besser als noch in den Spielen zuvor und konnte über 50 Minuten hinweg mithalten.

Sechste Niederlage in Folge für die HSG

Bester Werfer aufseiten der HSG war erneut Dominik Mappes, der insgesamt neun Treffer beisteuern konnte. Das dürfte für den Rückraumspieler jedoch nur wenig Trost sein, denn es war bereits die sechste Niederlage in Folge für seine Mannschaft. In der Tabelle steht Wetzlar auf Rang 14. Am kommenden Montag (20 Uhr) wartet auf die HSG das Hessen-Derby bei der MT Melsungen.